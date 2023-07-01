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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Hamidiye Su’yun adını değiştirdiler

SABAH
Hamidiye Su’yun adını değiştirdiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı. 125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalaj ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı. Bu uygulamaya vatandaşlardan büyük tepki geldi. Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan İBB, "İddialar gerçek dışıdır. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur" ifadelerini kullandı. Ancak ikna olmayan vatandaşlar, "2. marka bahanesiyle ilerleyen süreçte Hamidiye isminin tamamen yok edileceğini" savundu.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı paylaşımda "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı, bu konudaki vizyonsuzluğunu tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor" derken, İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu da, "İBB, Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey varken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil" ifadesini kullandı.

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Hamidiye Su’yun adını değiştirdiler
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