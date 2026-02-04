Hamile eşini bacaklarından vurdu

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı (25), 2 bacağından vurup kaçan Abdullah A. (32), suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Abdullah A., tabancayla eşini 2 diz kapağının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Abdullah A.'nın, olaydan sonra apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile binip kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansırken, Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.