Hamile eşinin gözleri önünde darp edilmişti: 5 kişi yakalandı!

Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra S.A.'ın erken doğum yaptığı, bebeğin bir süre yoğun bakımda kaldığı, ailenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiği öne sürülmüştü. Cumali A.'nın ilk evliliğinden olan bir uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra serbest bırakılan 18 yaşındaki E.A.'nın arkadaşlarıyla ailenin İstanbul'daki evine izinsiz girdiği ve eşyaları sattığı iddia edilmişti. Cumali A.'nın ilk evliliğinden 4, ikinci evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, aile yaşanan süreçte çocukların da büyük travma yaşadığını belirtmişti. Cumali A. ve eşi S.A, şikayetçi olduklarını belirterek, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istemişti.