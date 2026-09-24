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Giriş Tarihi: 24.09.2026

Hamile kadın ile kızı kazada öldü

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hamile kadın ile kızı kazada öldü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kazada, hamile olan ve doğuma 2 hata kaldığı öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan (3) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada Karacabey yönüne seyir halinde olan 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpışan otomobil, aracın altına girip sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hamile kadın karnındaki bebeğinin kurtarılması için ameliyata alındı fakat tüm müdahaleye rağmen bebek kurtarılamadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BALIKESİR #BANDIRMA #KARACABEY

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Hamile kadın ile kızı kazada öldü
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