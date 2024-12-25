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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Hamile kadın öldü bebeği yaşam mücadelesi veriyor

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Hamile kadın öldü bebeği yaşam mücadelesi veriyor
Dehşete düşüren olay Kırşehir Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Iğdır'dan yıllık izinle Kırşehir'e gelen Piyade Astsubay M.A. (27), 9 aylık hamile eşi Hatice Albayrak'ı evlerinde göğsünden vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren M.A., sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice Albayrak, kurtarılamadı. Karnındaki erkek bebek sezaryenle alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Normal doğumuna bir hafta kala hayatını kaybeden Albayrak'ın bebeği, gece saatlerinde fenalaştı. Bebeğin tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Hatice Albayrak'ın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Hamile kadın öldü bebeği yaşam mücadelesi veriyor
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