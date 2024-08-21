Hamile kadını metal çubukla dövdü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde 15 Ağustos günü Yılmaz Akman (37), köye gitmeye ikna edemediği birlikte yaşadığı hamile Sude Naz A.'yı (19) bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu.O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi. Bir süre sonra çevredeki bir kişi Akman'a müdahale etti. Bu sırada bir esnaf da bu kişiye destek verip genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı. Gözaltına alınan Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz A. ile çocuğunun durumunun iyi olduğu bildirildi.