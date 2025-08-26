Hamile sokak köpeğini av tüfeği ile ağır yaraladı: Şüpheli tutuklandı

Akılalmaz olay, dün İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Esnafın sokakta beslediği hamile köpek, av tüfeğiyle vuruldu. Çevredekiler, durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralandığı belirlenen köpek, belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, köpeği vuran kişinin Adem Peynirci olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Peynirci ifadesinde, köpeğe bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiği gerekçesiyle ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Peynirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.