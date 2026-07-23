Hamit İzol kitabını Bahçeli’ye takdim etti! “Barış Sonrası Büyük Türkiye”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, 2014 yılından bu yana terörle mücadele ve Türkiye'nin barış ve huzur arayışına ilişkin gelişmeleri ele aldığı "Barış Sonrası Büyük Türkiye" adlı kitabını Devlet Bahçeli'ye takdim etti. Beraberinde Mersin Milletvekili Levent Uysal ile birlikte MHP' liderini ziyaret eden İzol, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye ettiği kitabını Bahçeli'ye sundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması ve kalıcı huzur ortamının tesis edilmesi hedefiyle yürütülen Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki dönemde atılması beklenen adımlar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Sürecin kararlılıkla sürdürülmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek yasal düzenlemelerin de yakından takip edileceği belirtildi.