Hamit İzol kitabını Bahçeli’ye takdim etti! “Barış Sonrası Büyük Türkiye”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, 2014 yılından bu yana terörle mücadele ve Türkiye'nin barış ve huzur arayışına ilişkin gelişmeleri ele aldığı "Barış Sonrası Büyük Türkiye" adlı kitabını Devlet Bahçeli'ye takdim etti. Beraberinde Mersin Milletvekili Levent Uysal ile birlikte MHP' liderini ziyaret eden İzol, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye ettiği kitabını Bahçeli'ye sundu.
Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması ve kalıcı huzur ortamının tesis edilmesi hedefiyle yürütülen Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki dönemde atılması beklenen adımlar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Sürecin kararlılıkla sürdürülmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek yasal düzenlemelerin de yakından takip edileceği belirtildi.
Görüşmede ayrıca Mersin'in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında bilgi paylaşan Hamit İzol, kentte devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesi noktasında Devlet Bahçeli'nin destek ve katkılarının önemli olduğunu ifade ederek, projelerin yakından takip edilmesini ve desteklenmesini talep etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mersin'in Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek kenti yakından takip ettiğini belirtti. Mersin'in ekonomik potansiyelinin ve gelişiminin ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, kentte yürütülen projeleri de yakından takip edeceğini ifade etti.