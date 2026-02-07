Vatandaşların yüzü gülüyor: Hamsi Türk sularına döndü

1 Eylül'de başlayan balık av sezonunda Karadeniz sularında hamsi bolca avlanılmıştı. Bir süredir havaların sıcak seyir etmesi nedeniyle hamsi soğuğa kaçtı. Son 2 aydır görülmeyen hamsi havaların soğumasıyla birlikte tekrar Türk karasularına geri dönüş yaptı. Karadeniz'de yeniden avlanan hamsi Trabzon balık halinde tezgahlarında yeniden yerini aldı. Hamsinin geri gelmesi vatandaşları hem şaşırttı, hem de mutlu etti. Balıkçılar avlanan teknelerin bol hamsi ile geri dönmesinden mutlu olduklarını ifade ederek, "Hamsi yeni değil, geri döndü" dedi. Trabzon Balık halinde hamsinin tezgahlarda yerini aldığını gören vatandaşlar mutluluklarını SABAH'A anlattı.

YENİ DEĞİL, GERİ GELDİ

Kezban Ateş, "2 aydır yok olan hamsiyi çok özlemiştik. Artık geri gelmez derken, hamsi geri döndü. Akşam sofralarımız şenlenecek, çok mutluyuz" dedi

Ahmet Yıldırım ise, hamsi bu sezon bol avlanarak başlamıştı. 2 aydır yoktu. Yerli hamsinin geri geldiğini duyunca hemen balık haline gelip hamsi aldım. Fiyatı da 150 TL, gayet makul. Bu akşam hanemiz şenlenecek. Hamsi gibi oynayacağım efsane geri döndü"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, hamsi sezon başında bol avlandı. Havalar sıcak gidince hamsi kayboldu, soğuğa gitti. Yaklaşık son 2 ay üzerine hamsi yoktu. Buzhanelerde depolanan hamsileri satıyorduk. Hamsi Karadeniz sularına geri geldi ve teknelerimiz bolca yerli hamsi avlamaya başladı. Bundan sonra da inşallah ramazana kadar devam eder. Fiyatı da gayet uygun. İnşallah vatandaşlarımız bolca hamsi yer" dedi.