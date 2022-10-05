Haberler Yaşam Haberleri Hamsiköy Sütlacı tarifi: Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 00:34 Son Güncelleme: 5.10.2022 00:35

Hamsiköy Sütlacı tarifi: Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Hamsiköy Sütlacı yapılması istendi. Ekranlarda hazırlanışını izleyenler evde hazırlamak isteyerek Hamsiköy Sütlacı tarifi ile ilgili olarak “Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Hamsiköy Sütlacı tarifi: Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?

Hamsiköy Sütlacı tarifi ile ilgili detaylar MasterChef Türkiye son bölümü izleyenler tarafından merak edilerek "Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR, TARİFİ NELERDİR?

HAMSİKÖY SÜTLACI MALZEMELER

  • 2 litre süt
  • 1.5 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı su
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 2 paket vanilya
  • 2 adet yumurta sarısı

ÜZERINE: Fındık

HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR?

  1. Sütü bir tencereye alın ve kaynatın.
  2. Pirinci ayrı bir tencerede, 2 su bardağı su ile haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin.
  3. Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın.
  4. Yumurta sarılarını derin bir kasede çırpın.
  5. Sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin.
  6. Sütlacı güveç kaplara paylaştırın.
  7. Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın.
  8. Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  10. Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman geçerli olacak?
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
YKS 3. ek tercih var mı, yapılacak mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?
Benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı? Güncel akaryakıtları ile 5 Ekim 2022 akaryakıt, LPG, motorin ve benzine indirim geldi mi? Son dakika benzin fiyatları
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamsiköy Sütlacı tarifi: Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA