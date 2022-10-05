Hamsiköy Sütlacı tarifi: Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Hamsiköy Sütlacı yapılması istendi. Ekranlarda hazırlanışını izleyenler evde hazırlamak isteyerek Hamsiköy Sütlacı tarifi ile ilgili olarak “Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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Hamsiköy Sütlacı tarifi ile ilgili detaylar MasterChef Türkiye son bölümü izleyenler tarafından merak edilerek "Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR, TARİFİ NELERDİR?
HAMSİKÖY SÜTLACI MALZEMELER
2 litre süt
1.5 su bardağı pirinç
2 su bardağı su
1.5 su bardağı toz şeker
2 paket vanilya
2 adet yumurta sarısı
ÜZERINE: Fındık
HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR?
Sütü bir tencereye alın ve kaynatın.
Pirinci ayrı bir tencerede, 2 su bardağı su ile haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin.
Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın.
Yumurta sarılarını derin bir kasede çırpın.
Sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin.
Sütlacı güveç kaplara paylaştırın.
Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın.
Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.