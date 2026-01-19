Hamzabeyli’de 220 kilo kokain ele geçirildi

EdirneEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir tırı durdurarak arama yaptı. Ekiplerce tır içerisinde yapılan aramada 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin tırın farklı bölümlerine gizlendiği tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.