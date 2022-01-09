Haberler Yaşam Haberleri Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?
Giriş Tarihi: 9.1.2022 23:25 Son Güncelleme: 9.1.2022 23:26

Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

A- Diriliş (The Revenant)
B- İyi, Kötü ve Çirkin
C- Rocky IV (CEVAP)
D- Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

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Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?
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