Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangi filmin bazı sahnelerinin çekiminden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.