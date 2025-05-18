Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkede geleneğe göre 14 Şubat'ta kadınlar erkeklere hediye alırken 14 Mart'ta erkekler kadınlara hediye alır?
Giriş Tarihi: 18.5.2025 22:27 Son Güncelleme: 18.5.2025 22:27

Hangi ülkede geleneğe göre 14 Şubat'ta kadınlar erkeklere hediye alırken 14 Mart'ta erkekler kadınlara hediye alır?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL değerindeki soru açıldı. "Hangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır?" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun yanıtı belli oldu!

Hangi ülkede geleneğe göre 14 Şubat’ta kadınlar erkeklere hediye alırken 14 Mart’ta erkekler kadınlara hediye alır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı 100 Bin TL değerindeki soru "Hangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun cevabı!

Hangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır?

A- Meksika

B- Avustralya

C- Japonya

D- Danimarka

CEVAP: C

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Hangi ülkede geleneğe göre 14 Şubat'ta kadınlar erkeklere hediye alırken 14 Mart'ta erkekler kadınlara hediye alır?
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