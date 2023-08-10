Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?
Giriş Tarihi: 10.8.2023 23:15 Son Güncelleme: 10.8.2023 23:16

Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930’dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda birden fazla kez final oynamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (10 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi ülkenin A Milli Futbol Takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?



SEÇENEKLER

A- İspanya
B- Macaristan (CEVAP)
C- İngiltere
D- Nijerya


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