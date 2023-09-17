Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;