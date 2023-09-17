Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?
Giriş Tarihi: 17.9.2023 23:18 Son Güncelleme: 17.9.2023 23:18

Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 17 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugün yayınlanan Milyoner son bölümde yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?

Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?



SEÇENEKLER

A- İrlanda
B- Polonya (CEVAP)
C- İsviçre
D- Macaristan


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Hangi ülkenin diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılıp yok edilmesini Osmanlılar kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törenlerde o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?
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