Haberler Yaşam Haberleri Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 22:44 Son Güncelleme: 22.1.2023 22:44

Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

D- Vincent Van Gogh (CEVAP)


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