Gözlük seçimi yaparken, ürünün yüzünüze tam oturması gerekir. Özellikle optik gözlükler, adeta yüzün bir parçası haline gelir. Aynı şekilde yazın vazgeçilmez aksesuarı güneş gözlükleri de vazgeçilmez bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle yüze tam oturan ve şık durak gözlük bulmanın püf noktaları için hangi yüz tipine hangi gözlük yakışır, yüz şekline göre gözlük nasıl seçilir gibi soruların yanıtlarına göz atılmalıdır.

Hangi Yüz Tipine Hangi Gözlük Yakışır?

Yüz tipine uygun gözlük almak için öncelikle yüz hatlarının belirlenmesi gerekir. Bunun için öncelikle aynanın karşısına geçilmeli ve saçlar toplanmalı. Tam olarak karşıya bakacak şekilde durup yüzün etrafı çizilebilir ya da fotoğrafı çekilebilir. Oval, kare, büyük, uzun, dikdörtgen üçgen gibi yüz tiplerinden hangisine uygun olunduğu belirlendikten sonra ideal gözlük denemeleri yapılabilir. Yüze uygun gözlük tipleri aşağıdaki gibidir:

Yumuşak hatlara sahip bir yüz için oval formda gözlük modelleri ideal bir uyum sağlar.

Yüz hatlarını daha belirgin ve keskin göstermek isteyenler ise köşeli çerçeveli modellere yönelebilir.

Yüz keskin bir yapıda ve alın geniş ise kare yüz tipine sahip olunduğu anlamına gelir. Bu yüz tipiyle en iyi uyumu, yumuşak hatlara ve kıvrımlı çerçevelere sahip modeller sağlar.

Çene ve alın kısmı uzun, elmacık kemikleri belirgin olan yüzlerde; büyük camlı, oval formlu ve kalın çerçeveli gözlükler yüz hatlarını dengelemek için iyi bir tercihtir.

Üçgen yüz şekline sahip olanlar ise kalın ya da yarım çerçeveli gözlüklerle yüzlerine daha dengeli bir görünüm kazandırabilir.

Büyük yüze sahip kişiler kalın çerçeveli gözlükleri tercih etmelidir.

Dikdörtgen yüz hatlarına sahip kişiler, yumuşak hatlı yuvarlak çerçeveler ve ince saplı modellerle yüz hatlarını dengeleyebilir.

Yüz Şekline Göre Gözlük Nasıl Seçilir?

Gözlük seçerken yüz şekline uygun bir model bulmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Yüz hattı belirlendikten sonra seçilen modelin öncelikli olarak; boyut, cam ve çerçevesinin yüze uygunluğu göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca çerçeve seçimi yaparken de yüzün keskin ya da yumuşak hatlara sahip olunup olunmadığına dikkat edilmelidir.

Eğer kişinin yüzü keskin hatlara sahip ise, daha yuvarlak ve yumuşak hatta sahip gözlükler tercih edilmelidir. Eğer yüz daha yumuşak ve yuvarlak hatlara sahipse, köşeli çerçeveler tercih ederek denge yaratılabilir. Bu sayede yüz hatları daha belirgin bir şekilde ön plana çıkar.

Gözlük seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de yüzün genişliğidir. Aynı modelin farklı boyutları, yüze tam oturabilir ya da rahatsız edici durabilir. Bu yüzden çerçevenin yüze uyum sağlaması ve özellikle şakaklara baskı yapmaması oldukça önemlidir.