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Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:39 Son Güncelleme: 8.7.2022 22:39

Hangisi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 8 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi doğrudur? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi doğrudur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi doğrudur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi doğrudur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi doğrudur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi doğrudur?

A- Adile Naşit, Selim Naşit'in ablasıdır
B- Behzat Uygur, Süheyl Uygur'un ağabeyidir
C- Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'in ablasıdır
D- Çolpan İlhan, Attila İlhan'ın ablasıdır

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Hangisi doğrudur?
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