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Giriş Tarihi: 22.7.2022 23:30 Son Güncelleme: 22.7.2022 23:30

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 22 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

A- Stabilize etmek
B- Demoralize etmek
C- Sembolize etmek (CEVAP)
D- Mobilize etmek

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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
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