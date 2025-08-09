Haberler Yaşam Haberleri “Hanım ağa” suç örgütünün 60 yaşındaki kadın lideri yakalandı
"Hanım ağa" suç örgütünün 60 yaşındaki kadın lideri yakalandı

Bursa’da suç örgütü kurmaktan 15 yıl hapis cezası bulunan ve "Hanım Ağa" çetesinin elebaşı olan firari 60 yaşındaki Saadet Şen. yakalandı Adliyeye sevk edilen çete lideri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanım ağa suç örgütünün 60 yaşındaki kadın lideri yakalandı

İnegöl ilçesinde, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "kasten öldürmek", "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" gibi çok sayıda suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hanım ağa" suç örgütünün 60 yaşındaki kadın lideri yakalandı
