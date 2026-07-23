Haberler Yaşam Haberleri Hannover katili hücresinde öldü
Giriş Tarihi: 23.07.2026

Hannover katili hücresinde öldü

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Hannover katili hücresinde öldü
  • ABONE OL
Almanya'nın Hannover Kentinde yaşayan Fatih Gazioğlu'nun (45), geçen Mayıs'ta 3 aylık kızı, şiddet gördüğü belirlenince koruma altına alındı. Bebeğinin kendisinden alınmasını hazmedemeyen Gazioğlu ise geçen 29 Haziran'da devlete ait tesise giderek, bebeğin kendilerine verilmesini istedi.
Olumsuz yanıt alınca da belinden çıkardığı silahla 4'ü kadın 6 personeli öldürdü. Tutuklanarak Bremervörde Cezaevi'ne gönderilen Fatih Gazioğlu önceki sabah hücresinde ölü bulundu. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı, Gazioğlu'nun geçen Salı sabahı saat 06.05 sularında rutin kontrol sırasında tek kişilik hücresinde hareketsiz bulunduğunu ve acil servis doktorunun, öldüğünü belirlendiğini açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hannover katili hücresinde öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA