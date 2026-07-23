Hannover katili hücresinde öldü

Almanya
'nın Hannover Kentinde yaşayan Fatih Gazioğlu'nun (45), geçen Mayıs'ta 3 aylık kızı, şiddet gördüğü belirlenince koruma altına alındı. Bebeğinin kendisinden alınmasını hazmedemeyen Gazioğlu ise geçen 29 Haziran'da devlete ait tesise giderek, bebeğin kendilerine verilmesini istedi.
Olumsuz yanıt alınca da belinden çıkardığı silahla 4'ü kadın 6 personeli öldürdü. Tutuklanarak Bremervörde Cezaevi'ne gönderilen Fatih Gazioğlu önceki sabah hücresinde ölü bulundu. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı, Gazioğlu'nun geçen Salı sabahı saat 06.05 sularında rutin kontrol sırasında tek kişilik hücresinde hareketsiz bulunduğunu ve acil servis doktorunun, öldüğünü belirlendiğini açıkladı.