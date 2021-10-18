Hanzade Ofluoğlu ve eşi boşanıyor

Yarışma programlarında sunuculuk üstlenen Hanzade Ofluoğlu 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift Hanzade Ofluoğlu'nun 'Survivor 2021' yılı kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

BOŞANMA KARARLARINI DUYURMUŞTU

Yarışmanın bitiminden birkaç ay sonra Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşi ile yollarını ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden bir paylaşımla açıklamıştı. O paylaşımında, ''13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık'' ifadelerine yer vermişti.

DAVA AÇILDI

Sosyal medyadan sevenlerine kötü haberi duyuran Ofluoğlu çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak boşanma davası açan çift birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Boşanma önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.