Hapis cezasıyla aranan dolandırıcı operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün adresi tespit edildi.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

