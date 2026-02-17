Haberler Yaşam Haberleri Hapis cezasıyla aranan dolandırıcı operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 15:35

İşlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün adresi tespit edildi.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

