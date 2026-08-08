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Giriş Tarihi: 8.08.2026

Haraç çetesine 24 tutuklama

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Haraç çetesine 24 tutuklama
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İstanbul'da iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayarak 'sokak hakkı' adı altında para cezası kesip yağmaladıkları tespit edilen 24 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada şüphelilerin 16 ayrı suç eylemine karıştığı belirlendi. Toplam 36 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL #ANTALYA #YALOVA

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Haraç çetesine 24 tutuklama
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