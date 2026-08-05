Haraç çetesine 3 ilde operasyon

İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", nitelikli yağma ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karıştıkları belirlenen 36 şüpheli hakkında İstanbul, Antalya
ve Yalova
'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin iş insanlarından yabancı GSM hatları üzerinden "sokak hakkı" adı altında haraç istediği, ödeme yapmayanların işyerlerini kurşunladığı, kundaklamaya çalıştığı, yağmaladığı ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettiği belirlendi. Toplam 16 suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 5'i cezaevinde bulunuyor.