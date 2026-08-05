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Giriş Tarihi: 5.08.2026

Haraç çetesine 3 ilde operasyon

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Haraç çetesine 3 ilde operasyon
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", nitelikli yağma ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karıştıkları belirlenen 36 şüpheli hakkında İstanbul, Antalya ve Yalova'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin iş insanlarından yabancı GSM hatları üzerinden "sokak hakkı" adı altında haraç istediği, ödeme yapmayanların işyerlerini kurşunladığı, kundaklamaya çalıştığı, yağmaladığı ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettiği belirlendi. Toplam 16 suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 5'i cezaevinde bulunuyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ANTALYA #YALOVA

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Haraç çetesine 3 ilde operasyon
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