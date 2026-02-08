Haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı

Hatay polisi, borç-alacak konularında tahsilatçılık yaptıkları, eğlence mekânı sahiplerinden haraç toplayıp, vermeyenlerin işyerlerine zarar verdikleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Dönmezler suç örgütünün yöneticileri ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Hatay merkezli İstanbul ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekât polisinin de katıldığı operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, 1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 telefon, 1 bilgisayar ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.