Haraç Çetesi’nin üyeleri böyle yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde iş yerlerini ve esnafı haraca bağlamaya çalışan ve tehditle para alan bir suç örgütünün üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi. "Kasten Öldürme, Örgüt Kapsamında Suç İşlemek, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti" başta olmak üzere farklı suçlara karışan ve firari olarak aranan F.T.A. ve K.Ş. isimli iki firari çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve çete üyelerinin yakalanma anları güvenlik kamera görüntülerine ve polis kameralarına yansıdı. İki çete üyesi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.