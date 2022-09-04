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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Haraç cinayeti

Kütahya’nın Simav ilçesinde önceki gün iki grup arasında haraç isteme meselesinden silahlı kavga çıktı. Oto galeri işleten R.V. kendisinden haraç isteyen ve cezaevinden yeni çıkan Ahmet Ertunç’u öldürdü

Haraç cinayeti
Kütahya'nın Simav ilçesinde oto galeri işleten R.V. (28), kendisinden tehditle haraç isteyen Ahmet Ertunç (34) ile Mamak Köyü kavşağı yakınındaki alanda önceki gün buluşmak için sözleşti. Buluşma noktasına arkadaşlarıyla giden iki taraf arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ertunç ile beraberindeki H.K. (28), silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ertunç kurtarılamadı. Bacağından yaralanan H.K'nin tedavisi sürüyor. Cinayet ve yaralama olayının faili olduğu iddia edilen R.V. (28) ile 6 şüpheli, gözaltına alındı. R.V. polise verdiği ifadede "Ahmet Ertunç yanında 2 kişi ile işyerime gelerek benden haraç istedi. Ben de 'İş bul çalış' dedim. Bunun üzerine 'Benim işim bu' diyerek beni tehdit etti. Öldürmek maksadıyla ateş etmedim" dedi.

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Haraç cinayeti
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