Haraç şebekesine operasyon: 8 tutuklama

Muğla merkezli 5 ilde, iş insanlarından silahlı tehditle haraç isteyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütünün üyeleri olarak tanıtan şüphelilerin, iş insanları ile işyeri sahiplerini yabancı hatlar üzerinden arayarak işyerlerini ve ailelerini kurşunlama tehdidiyle haraç talep ettiklerini belirledi.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşma kapsamında Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 283 mermi, 16 bıçak, muşta, çok sayıda dijital materyal ve 200 bin TL bedelli senet ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.