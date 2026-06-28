Harç karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 30 yaşındaki Dursun Ç., geçtiğimiz Cuma günü henüz belirlenemeyen bir nedenle harç karma makinesine düşerek makine içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Dursun Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında N.Ş., İ.T. ve A.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.