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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Harçlıklarını birleştirip hayallerine yüzdüler

Harçlıklarını birleştirip hayallerine yüzdüler
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan çocuklar, bir yıl boyunca biriktirdikleri harçlıklarını bir araya getirerek şişme havuz satın aldı. Kendi imkanlarıyla aldıkları havuzu köyde kuran çocuklar, hortumla doldurdukları suda saatlerce eğlenerek yaz tatilinin tadını çıkardı. Köyde kurulan şişme havuz kısa sürede çocukların buluşma noktası haline geldi. Bir yandan serinleyen çocuklar, diğer yandan su savaşları yapıp çeşitli oyunlar oynayarak unutamayacakları anlar yaşadı. Neşeli kahkahaların yükseldiği havuzun etrafında oluşan renkli görüntüler, görenlerin yüzünü güldürdü. Çocuklardan Sıraç Aramaz, "Televizyonda görmüştük şişme havuzu. Sıcak havada hem serinliyor hem eğleniyoruz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Harçlıklarını birleştirip hayallerine yüzdüler
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