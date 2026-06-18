Haritada küçük görünüyorlar ama hepsi birer dev! İşte Türkiye’nin en büyük 10 adası

Türkiye'nin toplamda 64 adası bulunuyor ve bu adalar arasında 290 kilometrekarelik yüzölçümüyle Gökçeada açık ara ilk sırada yer alıyor. Çanakkale Boğazı'nın girişinde konumlanan ve yaklaşık 95 kilometre kıyı şeridine sahip olan bu dağlık ada, 1970 yılına kadar tarihi kaynaklarda "İmroz" adıyla anılıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bugünkü ismini alan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'de güneşin en son battığı yer olma özelliğini taşıyor.
İKİNCİ EN BÜYÜK ADA MARMARA ADASI
Ülkemizin ikinci en büyük adası ise 117 kilometrekarelik alanı ile Marmara Denizi'nde yer alan Marmara Adası'dır. Zengin mermer yataklarıyla bilinen bu adayı, Cenevizlilerden kalan tarihi kalesi ve dünyaca ünlü Ayazma Plajı ile Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada takip ediyor.
Benzer şekilde Marmara Denizi'nin en büyük dördüncü, Türkiye'nin ise sekizinci büyük adası konumundaki İmralı Adası da tamamen askeri yasak bölge statüsündedir.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 ADASI
10 - Kekova Adası (Antalya): Akdeniz'deki en büyük adamızdır; koruma altındaki batık şehir kalıntılarıyla tarih ve doğa meraklılarını büyüler.
9 - Kara Ada (Muğla): Bodrum yarımadasının en büyüğüdür; yerleşim yoktur ancak termal kaynakları ve mağaralarıyla yatların uğrak noktasıdır.
8 - İmralı Adası (Bursa): Eski adı Emirali olan, Türkiye'nin ilk yarı açık cezaevinin kurulduğu sivil yerleşime kapalı askeri bölgedir.
7 - Avşa Adası (Balıkesir): Yaz aylarında nüfusu turizm hareketliliğiyle katlanan, Marmara'nın en popüler tatil merkezlerindendir.
6 - Paşalimanı Adası (Balıkesir): İsmini Lala Mustafa Paşa'nın Kıbrıs seferi sığınmasından alan, üzerinde 5 köy barındıran sakin bir adadır.
5 - Cunda / Alibey Adası (Balıkesir): Türkiye'nin ilk boğaz köprüsüyle ana karaya bağlanan, tarihi kiliseleriyle ünlü turistik merkezdir.
4 - Uzunada (İzmir): İzmir Körfezi'nde stratejik konumda yer alan, sivillerin girişinin yasak olduğu askeri bir adadır.
3 - Bozcaada (Çanakkale): 40 km2 alana sahip ada, üzerinde hiç köy bulunmayan tek Türkiye ilçesi unvanına sahiptir.
2 - Marmara Adası (Balıkesir): Marmara Denizi'nin en büyüğüdür; geçimini zeytincilik, balıkçılık ve mermer ihracatından sağlar.