Haritada küçük görünüyorlar ama hepsi birer dev! İşte Türkiye’nin en büyük 10 adası

Türkiye'nin toplamda 64 adası bulunuyor ve bu adalar arasında 290 kilometrekarelik yüzölçümüyle Gökçeada açık ara ilk sırada yer alıyor. Çanakkale Boğazı'nın girişinde konumlanan ve yaklaşık 95 kilometre kıyı şeridine sahip olan bu dağlık ada, 1970 yılına kadar tarihi kaynaklarda "İmroz" adıyla anılıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bugünkü ismini alan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'de güneşin en son battığı yer olma özelliğini taşıyor.