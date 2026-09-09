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Giriş Tarihi: 9.09.2026 14:20 Son Güncelleme: 9.09.2026 14:24

Harp okulu öğrencisi Turan Kaynak ilk çarşı izninde kaybolmuştu: Cansız bedeni bir gün sonra Heybeliada’da denizden çıkarıldı

İstanbul Heybeliada’da Deniz Harp Okulu’nda eğitimine yeni başlayan 19 yaşındaki Turan Kaynak, çıktığı ilk çarşı izninin ardından birliğine dönmeyince başlatılan arama çalışmalarında ölü bulundu. Gece boyunca sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde denizin dibinde Kaynak’ın cansız bedenine ulaştı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Harp okulu öğrencisi Turan Kaynak ilk çarşı izninde kaybolmuştu: Cansız bedeni bir gün sonra Heybeliada’da denizden çıkarıldı
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Edinilen bilgilere göre, Deniz Harp Okulu öğrencisi Turan Kaynak, geçtiğimiz pazar günü çarşı iznine çıktı. Akşam saatlerinde izin süresinin sona ermesine rağmen birliğine dönmeyen genç öğrenciden haber alınamaması üzerine okul yetkilileri harekete geçti.

Durum Kaynak'ın ailesine de bildirildi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Endişeli anne ve baba da gece boyunca sürdürülen çalışmaları yakından takip ederek çocuklarından gelecek umutlu haberi bekledi.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte deniz yüzeyi ve altında yoğunlaştırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamların saat 07.00 sıralarında gerçekleştirdiği dalışlarda, denizin dibinde Turan Kaynak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Kaynak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZ HARP OKULUNA YENİ BAŞLAMIŞTI

Deniz Harp Okulu'nda eğitimine henüz yeni başlayan 19 yaşındaki Turan Kaynak'ın, ilk çarşı izninde hayatını kaybetmesi ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğdu.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Turan Kaynak'ın cenazesi Ankara Kazan'da toprağa verildi.

#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #ADLİ TIP KURUMU

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