Harran Ovası’nda sera bereketi

Şanlıurfa
'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Harran Ovası'nın suya kavuşması, seracılığı hızla büyüttü. İlk seranın 2000 yılında kurulduğu kentte bugün 714 serada, 447 üretici yaklaşık bin 930 dekar alanda üretim yapıyor. Yılda yaklaşık 300 gün güneş alan kentte düşük ısıtma maliyetleri üreticiye önemli avantaj sağlıyor. Jeotermal enerji sayesinde yıl boyunca üretim yapılabilirken, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Şanlıurfa'nın sebze ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor, üretilen ürünlerin bir kısmı ise yurtdışına ihraç ediliyor. Geniş ve verimli tarım arazileri ile iç piyasa ve ihracata yönelik yüksek üretim potansiyeli de seracılığı cazip hale getiriyor. Kış aylarında açık tarla üretiminin azalmasıyla birlikte seralarda yetiştirilen salatalık, biber, domates ve patlıcan pazarda önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu durum üreticilere daha yüksek gelir elde etme imkânı sağlıyor. Haliliye
İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, seracılığın küçük alanlarda yüksek gelir sağladığını belirterek üreticilere sera yatırımı yapmaları çağrısında bulundu.