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Giriş Tarihi: 28.06.2026 20:28

Harran'da 500 dönümlük tarlada anız yangını! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aydınlar (Ğize) Mahallesi'nde yaklaşık 500 dönümlük alanda anız yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da 500 dönümlük tarlada anız yangını! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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Yangın, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınını fark eden mahalle sakinleri, traktörlerle alevlerin yayılmasını önlemek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönümlük alanda zarar oluştuğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ ŞILDAK, DENETİMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son dönemde il genelinde artış gösteren anız yangınlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anız yakmanın tarım arazileri, ekili alanlar ve yerleşim yerleri için ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Vali Şıldak, denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

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Harran'da 500 dönümlük tarlada anız yangını! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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