Harran’da araç sulama kanalına uçtu: 3 kişi kayıp

Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:56

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir araç DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden 1 çocuk kendi imkânlarıyla kurtulurken, diğer 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe (Telhunta) Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Buğdaytepe (Telhunta) Mahallesi'nde yaşayan Halil Gündüz, okulların tatil edildiğinden haberi olmadığı için sabah saatlerinde 2 çocuğu ve 1 yeğeniyle birlikte okula gitmek üzere yola çıktı.

Yoğun kar yağışı ve kaygan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Araçta bulunan çocuklardan biri, camı kırarak kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı. Diğer 3 kişinin ise araçta mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri ve kolluk kuvvetleri, aracın tam olarak düştüğü noktayı tespit etmeye çalışırken, sulama kanalında arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, kayıp 3 kişiye ulaşmak için zamanla yarışıyor.

