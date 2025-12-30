Harran’da sulama kanalına düşen 3 çocuk gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 çocuk, yan yana defnedildi. Kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe (Telhunta) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Halil Gündüz, okulların tatil edildiğinden haberi olmadığı için sabah saatlerinde oğlu Ali Gündüz (15) ile yeğenleri Mustafa Gündüz (15) ve Ömer Gündüz (14) otomobille okula götürmek üzere yola çıktı. Yoğun kar yağışı ve kaygan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Araçta bulunan çocuklardan Halil Gündüz (15), camı kırarak kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Su altı polisi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, araçla birlikte suya gömülen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Baba Halil Gündüz'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Sulama kanalından çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından çocuklar, Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde bulunan Şeyh Hayati Harranî Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Şeyh Hayati Harranî Aile Mezarlığı'nda yan yana defin edildi.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE YAZMIŞ

Kazada Hayatını kaybeden Ali Gündüz'ün ölmeden bir gün paylaştığı bir yaza ortaya çıktı;

Gözlerin silah oldu

Bakışın kurşun oldu.

Onlarla vurdun beni

Bak istediğin oldu.

Aşkın kefenim oldu.

Sevdan tabutum oldu

Gel elinle göm beni

Bak istediğin oldu

Bitirdin beni oldun rahat

Senin olsun bu hayat

Son sözün varsa

Mezar taşıma anlat

Kafam altına koy bir taş

O da olsun bana yoldaş

Sakın dökme bir damla yaş

Bak istediğin oldu