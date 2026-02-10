Harran’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 20 milyonluk vurgun

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşları telefonla arayarak dolandıran şüphelilere yönelik Harran ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 SIM kart, 8 SIM kart bloğu ve 1 tablet ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin suç faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı değerlendirildi.
Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.