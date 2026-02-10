Haberler Yaşam Haberleri Harran’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 20 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 10.02.2026 11:35

Harran’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 20 milyonluk vurgun

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde telefonla nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda milyonluk vurgun ortaya çıkarıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Harran’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 20 milyonluk vurgun
  • ABONE OL

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşları telefonla arayarak dolandıran şüphelilere yönelik Harran ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 SIM kart, 8 SIM kart bloğu ve 1 tablet ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin suç faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı değerlendirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin detaylı şekilde incelenmesi sonucu, şüphelilerin 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdığı tespit edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Harran’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 20 milyonluk vurgun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz