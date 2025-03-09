Harran’ın kümbet evleri iklime meydan okuyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki kümbet evler (konik evler) dünyanın en özgün yapıları arasında gösteriliyor. Kuzey Mezopotamya'nın kadim yerleşim yerlerinden olan ve dünyanın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biri olarak bilinen Harran'ın, 150-200 yıllık bir tarihi geçmişe sahip konik kubbeli evleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Dışı balçıkla, içi ise yumurta akı, toprak, saman ve gül yağı karışımı ile yapılan bu evler, yazın serin kışın ise sıcak kalması özelliği ziyaretçilerini şaşkına çeviriyor. Özelikle yazın yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan konik evlerin benzerleri ise dünyada sadece Suriye ve İtalya'da bulunuyor. Dünya'nın ilk üniversitesinin de bulunduğu Harran, günümüzde de Şanlıurfa'nın tek üniversitesinin adını taşıyor.