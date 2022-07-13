Harşit Çayı’nda tedirgin eden görüntü: İnsanlar da zarar görebilir!

Harşit Çayı'nın temiz olmadığını ifade eden Ahmet Telli de "Su, kirli ve bu nedenle balıklar ölebiliyor. Bu durumdan insanlar da zarar görebilir. Bu su, içme suyu olarak kullanılmıyor. Balıkların zehirlendiği bir ortamdan bizler de kesinlikle etkilenebiliriz. Balık ölümleri, bizlere güven vermiyor. İnşallah çare bulunur" diye konuştu.