Hasancan’ı hiç uğruna öldürdüler

Olay, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde Ferhat M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, Ferhat M. ve kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından Ferhat M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı'yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının Ferhat M. olduğunu ve olay esnasında yanında da kardeşinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Yurtdışına kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.

SON SÖZÜ NEFES ALAMIYORUM OLMUŞ

Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık. O iki şüphelinin biran önce yakalanmasını istiyoruz" dediler.

CİNAYETİN SEBEBİ HIZLI GİTTİN KAVGASI

Asayiş Şube Cinayet Masası ekiplerince yakalanan şüpheli Ferhat M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayın motorla hızlı geçme yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşandığı öne sürüldü.