Hasankeyf’te festival coşkusu

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla Doğu'nun kadim şehirlerinde artık festival coşkusu yaşanıyor. Tarih ve doğanın buluştuğu Hasankeyf, 10 bin yıllık geçmişiyle bu yıl da ziyaretçilerini ağırladı. Dün yapılan Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali'nde, halk oyunları gösterileriyle renklenen gün, tekne turları ve kale gezileriyle devam etti. Festival alanında su ve hava sporlarının heyecanı doruklara taşınırken flyboard, jetski, zodiak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight (dumanlı uçak), microlight (uçan kanat) ve paramotor (motorlu paraşüt) gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.Hasankeyf Limanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Batman Valisi Ekrem Canalp ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali Irmak ile protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini keserek bölgedeki birlik ve huzurun sembolünü oluşturdu.Festival boyunca halk oyunları, tekne turu ve kale gezileri ile coşku doruklara taşınırken su ve hava sporları katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.Flyboard, jetski, zodiak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight, microlight ve paramotor gösterileri, festivalin en dikkat çekici ve heyecan verici anları arasında yer aldı. Hasankeyf'teki bu buluşma, doğunun kalbinde huzurun ve barışın, kültür ve doğayla nasıl iç içe yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.