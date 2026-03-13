Haberler Yaşam Haberleri Hasar aldı diye yıkıldı, 7 yıldır çivi çakılmadı
Hasar aldı diye yıkıldı, 7 yıldır çivi çakılmadı

Avcılar'da depremde zarar gördüğü için yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşa edilmemesi tepki çekti

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'sinin minaresi yıkılmıştı. Uzmanların incelemesinin ardından, riskli olduğu belirlenen cami de yıkıldı. İBB yetkilileri yıkımın ardından caminin yerine yenisinin yapılacağını vurguladı.

Ancak aradan geçen 7 yıla rağmen caminin yapımı için İBB bir çivi bile çakmadı. Avcılar sakinleri bu duyarsızlığa tepki göstererek caminin bir an önce yapılmasını istedi. Vatandaşlar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ne zaman inşasına başlancağını soruyor. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu bölge sakinleri, yaşanan duyarsızlığa bir anlam veremediklerini belirterek caminin yapımına başlanmasını istediler.

