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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:08

Hasarlı araçlarla kredi vurgunu yapan çeteye operasyon: 39 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçlar üzerinden milyonlarca liralık kredi vurgunu yaptığı öne sürülen 39 şüpheli gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Hasarlı araçlarla kredi vurgunu yapan çeteye operasyon: 39 gözaltı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin trafik kazalarında ağır hasar gören, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen veya yanan araçları temin edip, bu araçlara ilişkin gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleyerek finans kuruluşlarından araç kredileri temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

SAHTE RAPORLARLA KREDİ TEMİNİ

Soruşturmada, bu araçlar için gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenlettikleri iddia edilen şüphelilerin, söz konusu raporları kullanarak çeşitli finans kuruluşlarından araç kredisi aldığı, ardından kredileri geri ödemeyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

39 GÖZALTI

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

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Hasarlı araçlarla kredi vurgunu yapan çeteye operasyon: 39 gözaltı
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