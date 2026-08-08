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Giriş Tarihi: 8.08.2026

Hasatta ihmal yangına dönüşmesin

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
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Ege'de incir, üzüm, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ayçiçeği, mısır ve yaz sebzeleri, Marmara Bölgesi'nde ise domates ile kavun-karpuz hasadı devam ederken bir yandan da yangın riski ciddiyetini koruyor. Hasat döneminde meydana gelebilecek tarla ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla üreticiler ile biçerdöver sahiplerinin dikkat etmesi gereken kritik noktalar daha da önem kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir şekilde anız yakılmaması uyarısında bulundu. Ormanlık alanlara bitişik hububat tarlalarında ise hasadın ardından yanıcı maddelerden arındırılmış koruma bandı oluşturulması, anız, ot ve çalı yakılmasının önlenmesi ve aykırı durumların ilgili kurumlara bildirilmesi zorunlu. Biçerdöverlerde ise en az iki adet yangın söndürme tüpü ile su tankeri bulundurmak gerekiyor. Biçerdöverlerin, operatör belgesi veya G sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler tarafından kullanılması da şart koşuluyor.

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#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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Hasatta ihmal yangına dönüşmesin
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