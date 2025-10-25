Hasret’in katili: Kavga ettik, boğdum

Zonguldak'ta su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun katili Deniz Boyacı tutuklandı. Jandarma'daki ifadesinde cinayeti itiraf eden Boyacı, "Kavga ettik, onu boğdum, sonra da kuyuya attım" dedi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan ve geçtiğimiz salı günü su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı, genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı'nın olayın ardından bölgeden uzaklaşıp birkaç gün farklı adreslerde saklandığı, ardından Aydın'a geçerek burada kaldığı belirlendi. Daha önce Konya ve Zonguldak'ta, ikisi çocuk beş kişiyi öldürmekten hüküm giyen ve firari durumda olan Boyacı'nın, altıncı cinayeti Hasret Akkuzu oldu. Adliyeye sevk edilen Boyacı tutuklandı.