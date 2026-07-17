Haberler Yaşam Haberleri Hasretle başlayan sıla yolculuğu faciayla bitti: Kazada can veren gurbetçi aile son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:41

Hasretle başlayan sıla yolculuğu faciayla bitti: Kazada can veren gurbetçi aile son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gelmek üzere yola çıkan Erten ailesinin hasret yolculuğu, Kırşehir-Kayseri kara yolunda yaşanan feci kazayla yarım kaldı. Kazada anne Fadime Erten ile oğulları Boran ve Orhan Erten yaşamını yitirirken, yaralanan baba Ahmet Erten hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Kayseri’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hasretle başlayan sıla yolculuğu faciayla bitti: Kazada can veren gurbetçi aile son yolculuğuna uğurlandı
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Almanya'nın Köln kentinden izinlerini geçirmek için Kayseri'ye doğru yola çıkan Erten ailesinin yolculuğu acıyla son buldu. Kırşehir-Kayseri kara yolunda Türkeli beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Erten yönetimindeki yabancı plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobilde bulunan Fadime Erten (60), oğulları Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Erten ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ahmet Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA YAN YANA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin ardından Erten ailesinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Fadime Erten ile oğulları Boran ve Orhan Erten mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ACIYI KATLAYAN AYRINTI

Kazada yaşamını yitiren Boran Erten'in 6 aylık hamile eşinin uzun araç yolculuğu yapamadığı için Kayseri'ye uçakla gelmeyi planladığı öğrenildi. Ailenin 3 yaşındaki kızının ise yola çıkmadan önce babasına, "Baba sen araçla git, biz uçakla gelelim. Sen bizi havalimanında bekle." dediği ortaya çıktı.

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#KAYSERİ #ALMANYA

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Hasretle başlayan sıla yolculuğu faciayla bitti: Kazada can veren gurbetçi aile son yolculuğuna uğurlandı
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