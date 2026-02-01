Haberler Yaşam Haberleri Hasta çocukları gülümsettiler
Giriş Tarihi: 1.02.2026

MEHMET NAYIFOĞLU
Mardin'in Midyat İlçesi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir etkinlik düzenleniyor. Miniklere tebessüm olan son etkinlikte, çocuklara ilk olarak bağışlanan oyuncaklar hediye edildi. Ardından yöresel şal bağlama ve kına desenleri etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların ellerine ve yüzlerine yapılan kına desenleriyle servislerde renkli ve neşeli anlar yaşandı. Çocuklardan Menesa, Esna ve Nisa Demir, "Çok güzeldi, çok mutlu olduk" derken Heja Acar, "Bize moral verdiler" dedi.
Hasta çocukları gülümsettiler
