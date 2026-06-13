Hasta evladının fişini çekip canına kıydı

Kocaeli
'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre psikolojik olarak zor günler geçiren 44 yaşındaki Soner Ata, 12 yaşındaki SMA
hastası oğlu N.E.A.'nın bağlı olduğu hayati cihazın fişini çekti. Ardından aynı evde kendisini asarak yaşamına son verdi. Eve gelen yakınları korkunç manzarayla karşılaşınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, baba Soner Ata'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ata'nın cenazesi toprağa verilirken, cihazın kapanmasıyla durumu ağırlaşan N.E.A., hastaneye kaldırıldı.