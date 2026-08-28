Hastalardan bıçak parası alan doktor tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir hastanın ihbarı şikayeti üzerine MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Serkan Erkan hakkında soruşturma başlattı. Serkan Erkan'ın İlhan G.'den 19 Mart'ta yapılacak ameliyatını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında şahsi banka hesabına 45 bin TL yatırmasını istediği iddia edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda genişletilen soruşturmada, şüpheli doktorun 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin toplam 51 ayrı eylemde, 51 farklı hastadan para talep ettiği belirlendi. Şüpheli doktorun, muayene ücretini hastane veznesine yatıran ve tüm ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan 51 hastadan ameliyatları kendisinin yapması karşılığında 22 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen tutarlarda 'bıçak parası' talep ettiği ortaya çıktı. Ayrıca söz konusu para transferleri banka EFT kayıtlarıyla da belgelendi.

HASTALARI TEHDİT ETTİ

Soruşturma kapsamında, söz konusu ödemeyi yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimler tarafından gerçekleştirileceği konusunda tehdit edilen hastaların endişe yaşadıkları ve şüphelinin baskısı nedeniyle istenilen ödemeyi yaptıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında incelenen hesap hareketlerine göre şüphelinin tespit edilebilen eylemler kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 TL haksız menfaat elde ettiği, elden veya nakit olarak aldığı paraların tespit edilemediği belirtildi. Gözaltına alınan Prof. Dr. Serkan Erkan, sevk edildiği adliyece icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör